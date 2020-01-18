ЦПВС: главари террористов в Сирии провоцируют эскалацию в расчете на поддержку Запада

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главари террористических группировок в идлибской зоне деэскалации, ведущих бои с сирийской армией, в расчете на поддержку Запада хотят спровоцировать новый виток эскалации с целью мобилизации боевиков и сохранения контроля над оккупированными территориями. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Массовое недовольство населения диктатурой террористов провоцирует рост протестных выступлений на подконтрольных им территориях. Значительное количество участников НВФ также постепенно выходит из повиновения руководству террористов в связи с низким уровнем материального содержания. В таких условиях главари джихадистов стремятся спровоцировать новый виток эскалации с целью мобилизовать боевиков в идлибской зоне деэскалации для противостояния правительственным войскам и не потерять контроль над оккупированными территориями. При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе", - сказал он.

Согласно информации генерала, по состоянию на субботу продолжаются боестолкновения в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб, которые начались вечером в пятницу. "В 21:20 17 января в районе населенного пункта Абу-Джреф, бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии. Продвижение боевиков составило до 1,2 км в глубину и до 500 метров по фронту. В течение 18 января боестолкновения в указанном районе продолжились", - отметил он.

Продолжающиеся боестолкновения

Боренков также сообщил, что в провинциях Идлиб и Алеппо в течение пятницы правительственные войска при поддержке артиллерии и танков отбили попытки наступления боевиков, отбросив их на исходные позиции.

"Непрекращающиеся в течение 16 и 17 января атаки боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") на позиции правительственных войск являются подтверждением целенаправленных действий командования радикальных формирований по срыву введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями режима прекращения огня. Очевидной целью террористических формирований является дестабилизация обстановки. Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка ХТШ, численность которой на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков", - подчеркнул генерал.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 66 обстрелов населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории идлибской зоны деэскалации. Всего с 13 января из зоны деэскалации вышли 1490 человек и 63 единицы автомобильной и сельскохозяйственной техники.