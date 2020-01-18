Путин и участники саммита в Берлине попытаются запустить процесс урегулирования в Ливии

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин отправится в Берлин 19 января для участия в международной конференции по Ливии. "Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - отметили в пресс-службе российского лидера.

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Берлин в воскресенье принимает международную конференцию по Ливии на высшем уровне - мероприятие, которое в ФРГ сейчас сопоставляют разве что с саммитами "большой семерки" или Группы двадцати и Мюнхенским форумом по вопросам безопасности. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила в Берлин глав государств и правительств целого ряда стран с целью обсуждения путей урегулирования конфликта в североафриканской стране, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Начало конференции намечено на 14:00 (16:00 мск), она будет проходить в Ведомстве федерального канцлера.

В Кремле также добавили, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. По словам и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, который в пятницу, 17 января, подвел итоги работы российской дипломатии за 2019 год, они практически согласованы. Он добавил, что эти документы "в полной мере соответствуют решениям, которые принимал Совет Безопасности [ООН] по ливийскому урегулированию, не содержат каких- либо положений, противоречащих решениям Совбеза".

Готовясь к намеченной на воскресенье встрече в Берлине, Путин 16 января в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем затрагивал ливийский кризис. Днем позднее, 17 января, по инициативе германской стороны состоялся еще один телефонный разговор с Ангелой Меркель. Как позднее сообщили в Кремле, стороны "обсудили различные аспекты", связанные с предстоящей международной конференцией по Ливии.

В пятницу пресс-служба Кремля также сообщила, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар направил письмо президенту Путину, в котором выразил поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров по Ливии в Москве и принял приглашение посетить РФ для дальнейшего продолжения этого диалога.

"Выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить РФ для продолжения начатого диалога", - говорится в письме Хафтара. Маршал, назвавший Путина своим "дорогим другом", выразил главе российского государства "личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии". Пока точная дата этого визита неизвестна, но очевидно, что он состоится вскоре после берлинского саммита.

Расстановка сил накануне конференции

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 2 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на столицу Триполи. 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале развертывания в Ливии по приглашению правительства Сарраджа миссии военнослужащих своей страны и позднее подтвердил, что Анкара начинает отправлять военных.

В понедельник представители противоборствующих сторон в Ливии приняли участие в переговорах по урегулированию в Москве. По итогам конференции, прошедшей под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, члены делегации расположенного в Триполи Правительства национального согласия подписали соглашение о прекращении огня. Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее покинул Москву без подписания документа.

Цель конференции

Инициатива Германии нацелена прежде всего на международных игроков, которые имеют влияние на стороны конфликта в Ливии. Власти ФРГ пытаются извлечь выгоду из того, что Федеративная Республика практически никак не вовлечена в происходящие там события и представляет себя независимой стороной, своего рода честным посредником.

Меркель выразила надежду на то, что на саммите в Берлине удастся добиться соблюдения эмбарго на поставки вооружений противоборствующим сторонам. "Конференция не решит конфликт, но, возможно, она сможет внести вклад в этом направлении", - подчеркнул в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

ФРГ с сентября 2019 года проводит консультации по Ливии, целью которых является оказание поддержки усилиям генсека ООН и его спецпредставителя Гасана Саламе по внутриливийскому примирению. В последние месяцы в Берлине в рамках подготовки к конференции прошло несколько заседаний по Ливии на рабочем уровне.

В Германии и других странах ЕС опасаются, что около 700 тыс. мигрантов, которые находятся в Ливии, в случае эскалации ситуации попытаются во что бы то ни стало добраться до берегов Европы. Это чревато новым миграционным кризисом, который может еще больше изменить политический ландшафт в государствах ЕС и вызвать общественное недовольство. Немецкие наблюдатели отмечают, что тот, кто будет править в Ливии, по сути будет контролировать миграционные потоки в Африке. Кроме того, кризис в Ливии негативно сказывается на ситуации с безопасностью и стабильности во всем регионе: боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) окопались в зоне Сахеля, ИГ там окончательно не разбита и только выиграет от обострения конфликта.

При этом Ливия, как известно, не бедная с точки зрения ресурсов страна. Там расположены девятые по величине в мире запасы нефти, которые оцениваются примерно в 48 млрд баррелей. В Ливии особенно активны французская Total и итальянский концерн Eni.

Участники встречи

В миротворческом процессе в Ливии задействовано большое количество международных игроков. При этом Хафтара поддерживают Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, правительство Сарраджа - Турция, Катар. Внутри самого ЕС нет единства по этому вопросу. Так, Франция поддерживает Хафтара, а Италия - ПНС. Многие эксперты указывают на то, что разногласия между Парижем и Римом имеют экономическую подоплеку из-за конкуренции в Ливии Total и Eni.

Ожидается, что в саммите примут участие как минимум 10 глав государств и правительств. Свое участие подтвердили генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео. Также ожидается участие представителей Алжира, Египта, ОАЭ, Китая.

В саммите примут участие Саррадж и Хафтар. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг лично посетил Бенгази с целью обеспечить участие фельдмаршала в конференции.

Как отметил журнал Der Spiegel, германская сторона обдумывает вариант, при котором командующий ЛНА и глава ПНС будут привлечены к работе саммита только после того, как остальные участники согласуют итоговый документ. Предполагается, что во время основных дискуссий Саррадж и Хафтар будут оставаться в своих отелях. Der Spiegel также сообщил, что изначально их участие в саммите вообще не было предусмотрено, но Германия изменила свое решение, поскольку "Россия и другие игроки настояли на этом".

Между тем, перед конференцией две страны - Тунис и Греция - высказали недовольство тем, что их не пригласили в Берлин. В четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригрозил, что Афины наложат вето на политическое решение по Ливии, которое, возможно, будет принято на конференции, перед его вынесением на саммит Евросоюза, если не будет отменен меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией.

Проект коммюнике включает шесть "корзин" урегулирования

В проекте итогового коммюнике, копия которого есть в распоряжении ТАСС, участники конференции предлагают по аналогии с сирийским досье разбить процесс урегулирования в стране на шесть основных "корзин". Заданными направлениями работы станут прекращение огня, выполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процесса в стране, возвращение государству контроля над армией, осуществление экономических реформ и соблюдение гуманитарного права.

В первую очередь главы государств и министры иностранных дел призывают противоборствующие стороны в Ливии к прекращению огня. В проекте итогового документа приветствуются "снижение интенсивности боевых действий в стране после 12 января", а также "состоявшиеся в Москве 14 января консультации с целью создания условий для договоренности о прекращении огня". В документе содержится и обращение к тем, кто, как Турция, помогает одной из ливийских сторон "на земле". "Мы призываем прекратить все передвижения войск сторон конфликта или [передвижения сил] ради их непосредственной поддержки на всей территории Ливии с начала процесса прекращения огня", - указано в нем.

"Корзина" политического процесса предполагает формирование в Ливии единого правительства и президентского совета. Проект коммюнике содержит призыв ко всем сторонам конфликта восстановить политический процесс под эгидой миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и принимать в нем конструктивное участие с целью проведения свободных и независимых парламентских и президентских выборов.

Для реализации работы по шести "корзинам" в коммюнике предлагается создать специальный международный механизм, который будет регулярно проводить встречи под эгидой ООН. Как уточняется, он разбит на две части. Во-первых, высокопоставленные представители стран - посредников урегулирования планируют каждый месяц проводить встречи. Во-вторых, будут запущены специальные рабочие группы. Они будут проводить встречи в Ливии или Тунисе дважды в месяц.

Предполагается, что после принятия всеми участниками конференции коммюнике будет представлено на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

ЕС не исключает миротворческой миссии

Перед конференцией в ЕС зазвучали голоса о необходимости отправки в Ливию миротворческой миссии Евросоюза, цель которой заключалась бы в обеспечении реализации решений саммита и контроля над соблюдением перемирия и эмбарго на поставки оружия.

"Если в Ливии будет установлено перемирие, то ЕС должен быть готовым помочь в вопросе реализации и контроля над соблюдением этого перемирия, возможно, направив солдат, например, в рамках миссии ЕС", - заявил в интервью "Шпигель" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель также назвал "хорошей новостью для жителей Ливии" инициативу Путина и Эрдогана по режиму прекращения огня в Ливии. Он призвал сделать "решающие шаги в этом процессе" на конференции в Берлине.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал страны ЕС гарантировать реализацию соглашения по Ливии в случае его достижения на берлинской конференции. "После этого [достижения договоренности] перед Европейским союзом стоит большая задача все это гарантировать. Нам нужна впоследствии европейская миротворческая миссия, конечно, по согласованию с сторонами в Ливии и ООН", - сказал Ди Майо.

"Оружие поступает в Ливию не только по земле, но и доставляется самолетами и судами. Мы нуждаемся в европейских голубых касках, которые будут контролировать соблюдение соглашения на воде, на суше и в воздухе", - считает министр. "Я думаю, что ЕС, не только отдельные его государства, может быть нейтральным и достойным доверия игроком в том, что касается такой миссии. Мы готовы предоставить в распоряжение наши контингенты, если, как я уже сказал, ливийские стороны и ООН согласятся с этим", - отметил глава МИД.

Ди Майо высказал мнение, что последняя встреча Меркель и Путина, состоявшаяся 11 января "имела фундаментальное значение для разрядки ситуации" в Ливии.

Беспрецедентные меры безопасности

В воскресенье в Берлине будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Как ожидается, правопорядок будут обеспечивать до 4 тыс. полицейских. Ведомство федерального канцлера, расположенное рядом с историческим зданием рейхстага, превратится в неприступную крепость. В усиленном режиме будет осуществляться охрана отелей и посольств, где остановятся участники саммита. На крышах домов, как обычно бывает во время проведения таких крупных политических мероприятий, будут дежурить снайперы.

Ситуация для столичных полицейских осложняется тем, что в Берлине сейчас проходит международная агропромышленная выставка "Зеленая неделя", а также состоится футбольный матч между местной "Гертой" и "Баварией" (Мюнхен), что также потребует дополнительного привлечения сил безопасности.

Поддержку правоохранительным органам Берлина окажут федеральные органы и другие земли Германии. Примерно 1,5 тыс. полицейских будет задействовано из других регионов страны.

Полиция примет особые меры безопасности, в особенности, в районе международного аэропорта Тегель и в правительственном квартале. На воскресенье заявлено несколько демонстраций, две из них направлены против визита в Берлин президента Турции Эрдогана.