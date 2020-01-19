"Яблоко" создает совет по разработке альтернативных поправок в Конституцию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Партия "Яблоко" намерена разработать альтернативные поправки к Конституции РФ, для чего создает специальный совет. Об этом говорится в заявлении председателя Федерального политического комитета "Яблока" Григория Явлинского, поступившем в воскресенье в ТАСС.

В послании Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин предложил вынести на всенародное голосование пакет поправок в Конституцию РФ, касающихся, в частности, увеличения полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепления статуса Госсовета и приоритета основного закона в российском правовом пространстве. Для подготовки предложений по внесению поправок в основной закон была создана рабочая группа.

"Яблоко" считает необходимым активное гражданское политическое действие: предложить обществу другие, альтернативные изменения в конституции", - говорится в заявлении Явлинского.

Для этого партия, по его словам, немедленно приступает "к подготовке альтернативного комплекса поправок к Конституции РФ", для чего создает "Конституционный совет из представителей "Яблока", независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов, политиков". "Нам важно, чтобы прозвучали голоса авторитетных профессионалов-конституционалистов и молодых людей демократических взглядов, которым небезразлично, в каком государстве будут жить они и их дети", - отметил Явлинский.