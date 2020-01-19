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Медведев останется председателем "Единой России"

По словам замглавы Совбеза, эта партия является "ведущей политической силой" страны
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дмитрий Медведев, назначенный ранее на должность заместителя главы Совета безопасности России, заявил, что сохранит за собой пост председателя партии "Единая Россия".

"Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии "Единая Россия", - сказал он в интервью Первому каналу.

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По словам замглавы Совбеза, партия единороссов - это "ведущая политическая сила, это правящая партия, на ней лежит огромная ответственность перед людьми, перед страной за развитие страны". "Естественно, партия решает те же самые задачи, что и по сути стоят перед всей страной. Но сейчас важнейшие задачи связаны с повышением уровня благосостояния людей, решением тех задач, которые основаны на национальных проектах", - сказал он.

Медведев добавил, что партия и в низовых своих звеньях, то есть, в первичных организациях, и на уровне руководства "всячески старается помогать в реализации этих задач, но и решает отдельные вопросы, связанные с развитием конкретных регионов, конкретных городов и так далее".

По его словам, "Единая Россия" продолжит подготовку к предстоящим в 2021 году выборам в Госдуму. "Нужно готовиться и к тем выборам (единый день голосования - прим. ТАСС), которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году", - заявил Медведев.

16 января секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ останется председателем партии. Как он отметил, никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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