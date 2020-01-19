Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом [Владимиром Путиным] после [оглашения] послания [Федеральному собранию] 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.
В качестве второй причины он назвал фактор времени. Экс-премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По его словам, "это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам". "Это тоже нужно принимать во внимание", - отметил Медведев.
"Правительство, которое я возглавлял, - а это уже второе правительство, которое я возглавлял, - в общей сложности срок деятельности двух этих правительств нашей страны составил почти восемь лет. Это огромный срок. За новейшую историю России это было [в] первый раз", - констатировал бывший премьер.
Он рассказал, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского периода и даже царского периода. "Но скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался. За исключением отдельных, может быть, совершенно фигур", - сказал Медведев.
По его мнению, "вообще к отставке правительства всегда нужно относится абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного". "Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Но, может, за последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие", - полагает Медведев.
Он добавил, что "когда правительство формируется, всегда президент и премьер, кто бы ни был президентом или премьером, обсуждают не только вопросы назначения в кабинет, но и вопросы потенциальной отставки, это совершенно нормально".
О работе кабмина
Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012 - 2020 годах, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных вопросов. Экс-премьер отметил, что ключевой задачей нового кабмина под руководством Михаила Мишустина является рост реальных доходов граждан.
"Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти", - сказал Медведев, подчеркнув при этом, что "окончательные оценки всегда дают люди".
Он отметил, что "были и очень сложные решения, болезненные", но необходимые меры, например - пенсионная реформа. "Были и нерешенные задачи. <...> Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы [граждан]. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент [РФ Владимир Путин] в послании [Федеральному собранию]. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства", - сказал замглавы Совбеза РФ.
По словам Медведева, его правительство работало в "исключительно важное и сложное время". Он в этой связи упомянул вторую волну мирового финансового кризиса, когда резко упали цены на энергоносители, что, "естественно, сразу ударило по бюджету, по многим программам". Экс-премьер отметил, что после воссоединения Крыма с РФ последовали санкции, которые "довольно болезненно также ударили по экономике", и правительство стало заниматься такой важнейшей темой, как импортозамещение, "потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны". "С другой стороны, мы сделали ставку на то, чтобы заместить многие виды товаров, продовольствия на наших полках, на прилавках магазинов и просто создавать новые российские продукты и товары. Это была тоже очень серьезная и большая работа", - заметил Медведев.
Бывший премьер также назвал важным удержание макроэкономической стабильности и роста цен. "Вначале инфляция выросла до 13%, до 15%. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция, это результат деятельности правительства и Центрального банка, <...> составляет 3%. Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны", - сказал замглавы Совбеза. Также Медведев напомнил о работе над крупными программами и национальными проектами.
"Поэтому в целом я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны", - заключил Медведев, еще раз выразив благодарность всем своим коллегам, "которые в этой очень сложной ситуации", связанной с международными аспектами, вели "эту весьма и весьма непростую работу".