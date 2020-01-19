Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом [Владимиром Путиным] после [оглашения] послания [Федеральному собранию] 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.

В качестве второй причины он назвал фактор времени. Экс-премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По его словам, "это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам". "Это тоже нужно принимать во внимание", - отметил Медведев.

"Правительство, которое я возглавлял, - а это уже второе правительство, которое я возглавлял, - в общей сложности срок деятельности двух этих правительств нашей страны составил почти восемь лет. Это огромный срок. За новейшую историю России это было [в] первый раз", - констатировал бывший премьер.

Он рассказал, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского периода и даже царского периода. "Но скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался. За исключением отдельных, может быть, совершенно фигур", - сказал Медведев.

По его мнению, "вообще к отставке правительства всегда нужно относится абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного". "Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Но, может, за последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие", - полагает Медведев.

Он добавил, что "когда правительство формируется, всегда президент и премьер, кто бы ни был президентом или премьером, обсуждают не только вопросы назначения в кабинет, но и вопросы потенциальной отставки, это совершенно нормально".

О работе кабмина

Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012 - 2020 годах, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных вопросов. Экс-премьер отметил, что ключевой задачей нового кабмина под руководством Михаила Мишустина является рост реальных доходов граждан.