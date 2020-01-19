Медведев заявил, что введение должности замглавы Совбеза России не было неожиданным

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ не было неожиданным, такие идеи существовали и ранее, и работа на этом посту будет важной и нужной. Об этом заявил в интервью Первому каналу бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, назначенный 16 января на созданную в тот же день должность замглавы Совбеза РФ.

По его словам, "ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было". "Но такие идеи на самом деле существовали. И когда президент [РФ Владимир Путин] предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, <...> я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", - сказал Медведев.

Он напомнил, что Совбез готовит для президента решения в сфере безопасности и обеспечения суверенитета страны, занимается важнейшими программами и направлениями, "которые как раз эту безопасность и суверенитет обеспечивают".

По словам Медведева, речь идет не только об обороноспособности и защите суверенитета, но также и о разработке важнейших решений, связанных с защитой прав человека, с экологией, с решением вопросов промышленной безопасности, с обеспечением экономической безопасности в условиях, когда на Россию давят санкциями. Кроме того, Совбез занимается и международными вопросами, добавил экс-премьер.

"Но и не скрою, наверное, тот опыт, который я приобрел, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится", - заключил замглавы Совбеза.