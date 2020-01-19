Матвиенко: России нужны дополнительные условия для обеспечения "абсолютного суверенитета"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия нуждается в дополнительных мерах для обеспечения "абсолютного суверенитета". Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которое было показано на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны", - сказала она, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о внесении изменений в конституцию.

"В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей конституции", - добавила Матвиенко.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в конституцию, в том числе заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве. Он предложил также доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьер-министра и членов правительства, а руководителей силовых ведомств назначать по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин предложил закрепить в конституции ряд других положений, в том числе некоторые социальные гарантии.