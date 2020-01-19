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Переговоры о перемирии в Ливии
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Путин: Турция и РФ добились хорошего результата, призвав стороны в Ливии прекратить огонь

Российский лидер заявил, что не теряет надежды на разрешение конфликта в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что Турция и Россия сделали хороший шаг, призвав стороны в Ливии прекратить огонь и, таким образом, создав предпосылки для проведения конференции в Берлине. Такую позицию глава российского государства высказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия и, несмотря на то, что определенные инциденты имеют место, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены, - сказал российской президент. - На мой взгляд, это уже очень хороший результат, который создал предпосылки для встречи сегодняшней в многостороннем плане здесь, где мы с вами находимся, в Берлине".

Путин не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране. "Мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен, и мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт был разрешен", - сказал российский лидер, комментируя итоги московских переговоров противоборствующих сторон в Ливии. Глава российского государства напомнил, что Россия и Турция эффективно работают по ключевым направлениями международной политики, особенно регионального характера. "Я имею в виду Сирию, имею в виду все, что связано с иранской ядерной программой, имею в виду, конечно, и разрешение ливийского конфликта", - пояснил он.

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает позицию канцлера Ангелы Меркель по ливийскому урегулированию. "Эта ситуация беспокоит всех: и ливийские стороны, это беспокоит нас с вами, как руководителей стран, которые близки к этому региону, это беспокоит, безусловно, всю Европу, потому что через "ливийские ворота", широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу из Ближнего Востока и из Африки", - заметил президент РФ. Он напомнил, что Турция и Россия вместе "работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон".

По мнению президента России, сам факт того, что они приехали в Москву и вели переговоры не только с нами, но и друг с другом, достоин того, чтобы поблагодарить министров иностранных дел и министров обороны, приложивших максимальные усилия для того, чтобы переговорщики пришли к согласию и поддержали совместное заявление. "Да, действительно, не все удалось, одна из сторон заявление, пока во всяком случае, не поддержала", - отметил он, выразив надежду на дальнейшее благополучное конструктивное завершение переговоров.

Доверительные отношения

Приветствуя Эрдогана, Путин заметил, что удовлетворен результатом своей поездки в Стамбул, которая прошла 8 января. Он поблагодарил своего визави за теплую атмосферу, которая была создана во время совместной работы при запуске "Турецкого потока". По оценке российского лидера, это стало большим событием в энергетике России и Турции и всей Европы. "У нас, действительно, выстроились очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически во всем направлениям, где мы работали, - сказал Путин. - Диалог всегда идет непросто, по деловому, но мы научились договариваться, научились искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы". Российский лидер высказал мнение, что это "очень хороший пример конструктивного сотрудничества между соседями".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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