Путин прибыл на конференцию по Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл к зданию Ведомства Федерального канцлера ФРГ, где начинается международная конференция по Ливии. У главного входа его встретила канцлер Германии Ангела Меркель.

После совместного фотографирования глав делегаций стран - участниц конференции Путин вместе с представителями других государств перейдет в зал, отведенный для встречи. Организаторы ожидают, что конференция продлится не менее четырех часов.

Как ранее сообщили в Кремле, "предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.

Помимо Путина в переговорном процессе примут участие глава Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммад Аль Нахайян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон, руководитель канцелярии по международным делам ЦК КПК Ян Цзечи, госсекретарь США Майкл Помпео, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтелес. В работе конференции примут участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА).

Конференция проходит без прессы, однако ранее в Кремле сообщили, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. По словам и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, который в пятницу, 17 января подвел итоги работы российской дипломатии за 2019 год, они практически согласованы. Он добавил, что эти документы "в полной мере соответствуют решениям, которые принимал Совет Безопасности [ООН] по ливийскому урегулированию, не содержат каких- либо положений, противоречащих решениям Совбеза".