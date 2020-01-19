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Путин "на полях" конференции по Ливии кратко пообщался с Макроном и Ян Цзечи

Конференция проходит в Берлине

БЕРЛИН. 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин "на полях" конференции по Ливии кратко переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств. В берлинском саммите помимо российского лидера участвуют генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли также глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Как ожидается, они не примут участие в основных дискуссиях и будут привлечены к работе встречи в самом конце, если остальные участники согласуют итоговый документ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияКитайФранцияЛивияМакрон, Эмманюэль
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