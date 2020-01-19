{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии
Обновлено 

Путин обменялся приветствиями с Джонсоном и Конте

Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обменялись приветственными словами на полях международной конференции по Ливии в Берлине. Незадолго до церемонии совместного фотографирования Путин и Джонсон поприветствовали друг друга. Кроме того, президент РФ обменялся приветствием с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле 2019 года. До этого в конце июня того же года российский президент на полях саммита G20 в Осаке провел встречу с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост главы британского правительства.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияИталияРоссияЛивияДжонсон, БорисКонте, ДжузеппеПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Богданов: Россия сомневается в возможности прямой встречи Сараджа и Хафтара в Берлине
Для решения о международных силах в Ливии необходим консенсус, считает замглавы МИД России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС