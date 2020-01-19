Путин обменялся приветствиями с Джонсоном и Конте

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обменялись приветственными словами на полях международной конференции по Ливии в Берлине. Незадолго до церемонии совместного фотографирования Путин и Джонсон поприветствовали друг друга. Кроме того, президент РФ обменялся приветствием с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле 2019 года. До этого в конце июня того же года российский президент на полях саммита G20 в Осаке провел встречу с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост главы британского правительства.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств.