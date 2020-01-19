Богданов заявил, что спор Турции и Греции по Эгейскому морю надо решать путем диалога

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Спор Турции и Греции относительно разграничения зон в Эгейском море должен решаться в ходе диалога сторон. Об этом заявил в воскресенье журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Мы исходим из того, что надо решать эту проблему в ходе диалога, контактов", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать спор между Анкарой и Афинами относительно зон контроля в Эгейском море, возникший после подписания меморандума между Турцией и Правительством национального согласия Ливии (ПНС).

В конце прошлого года отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. Греция называет его недействующим и лишенным юридической силы. МИД Греции объявил посла Ливии в Афинах персоной нон грата из-за этого документа, и ему пришлось покинуть страну. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, лишает шельфа и ИЭЗ греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией.

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