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Переговоры о перемирии в Ливии

Захарова назвала слова Помпео по Ливии будто позаимствованными с сайта МИД РФ

Речь идет о высказывании о том, что ливийцы без внешнего вмешательства должны решать будущее своей страны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на сходство слов госсекретаря США Майкла Помпео о том, что ливийцы без внешнего вмешательства должны решать будущее своей страны, с позицией, продвигаемой российским дипведомством в отношении подобных кризисов со времен обострения ситуации вокруг Косова.

"Как будто [американские] партнеры с сайта МИД России позаимствовали. Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, "арабской весны", Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону", - отметила она в воскресенье в сообщении на своей странице в Facebook.

Ранее Помпео выступил с таким призывом на своей странице в Twitter.

Теги
СШАРоссияЛивияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Переговоры о перемирии в Ливии
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