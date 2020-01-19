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Переговоры о перемирии в Ливии
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Лавров заявил, что Сарадж и Хафтар были приглашены в Берлин по настоянию России

Конференция по Ливии была полезна, но разногласия между сторонами сохраняются, подчеркнул глава российского МИД

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Лидеры сторон ливийского конфликта были приглашены на состоявшуюся в воскресенье международную конференцию в Берлине по настоянию России. Об этом заявил журналистам и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам саммита.

По его словам, Россия с самого начала участвовала в подготовке саммита. "Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки - собраться без ливийских сторон, на конференцию были приглашены ливийские лидеры", - сказал Лавров, отметив, что он имеет в виду главу Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара.

"Также по нашей инициативе был расширен круг участников из числа соседей Ливии", - добавил и.о. министра. Он подчеркнул, что обеспечение интересов этих стран крайне важно для устойчивости любых договоренностей.

По словам Лаврова, конференция в Берлине продолжалась около пяти часов, этому предшествовало около четырех месяцев подготовки, в том числе пять подготовительных раундов и консультаций на уровне старших должностных лиц. В итоге, отметил и.о. министра, был согласован достаточно подробный итоговый документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению ливийского кризиса.

В этом документе есть раздел, посвященный усилиям в сфере безопасности, "включая необходимость все-таки постараться сделать устойчивым прекращение огня", продолжил Лавров. Есть также раздел о политическом процессе, о решении экономических проблем Ливии с учетом необходимости обеспечения доступа всех ливийских сторон - конфессиональных, этнических и политических групп - к природным богатствам. "Есть раздел и о решении гуманитарных проблем, соблюдении прав человека и раздел, который касается поддержки этих процессов по всем направлениям со стороны международного сообщества под эгидой ООН", - добавил и.о. главы МИД РФ.

Военный комитет

Создаваемый военный комитет Ливии будет заниматься разработкой мер повышения доверия между ливийскими сторонами. "Создаваемый военный комитет из пяти представителей от Сарраджа и Хафтара, соответственно, будет под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым", - сказал Лавров.

"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы с обеспечением перемирия", - пояснил он.

"Сегодня констатировали, что оно [перемирие] в целом соблюдается, хотя, конечно, отдельные нарушения имеют место с обеих сторон. Те страны, которые имеют влияние "на земле" в Ливии сегодня также обвязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению полноформатных боевых действий, и будут стимулировать сохранение перемирие, его консолидацию, его укрепление", - добавил глава МИД РФ.

Одобрение рекомендаций

Итоговый документ международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии согласован таким образом, что его рекомендации должны быть одобрены ливийскими сторонами. "Третий момент, на котором мы настаивали: необходимость воспроизвести в документах конференции четко и недвусмысленно ключевые положения имеющихся резолюций СБ ООН по Ливии, прежде всего то, что касается констатации отсутствия военного решения, и подчеркивание необходимости обеспечить ливийское урегулирование силами самих ливийцев без вмешательства извне, - подчеркнул глава российского МИД. - Удалось итоговый документ настроить таким образом, что все, что содержится в плане конкретных рекомендаций, конкретных предложений, должно быть одобрено ливийскими сторонами".

Сохранение разногласий

Россия положительно оценивает итоги конференции по Ливии, но различия в подходах между сторонами конфликта сохраняются. "В целом мы считаем конференцию весьма полезной. Понятно, что решать в конечном итоге самим ливийцам. Понятно, что завязать устойчивый, серьезный диалог между ними пока не получается, слишком велики различия в подходах", - сказал он.

"Тем не менее те рекомендации, те предложения, которые содержатся в итоговом документе берлинской конференции, пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сеть за стол переговоров и начать договариваться", - отметил он.

В конференции по Ливии приняли участие примерно 10 глав государств и правительств, включая президентов России, Турции, Франции и премьер-министра Великобритании. Также в берлинском саммите участвовали генеральный секретарь ООН, госсекретарь США, представители Алжира, Египта, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЛивияСарадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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