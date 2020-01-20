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Переговоры о перемирии в Ливии

Косачев: реальное перемирие в Ливии покажет работоспособность дипломатического механизма

Глава комитета Совфеда по международным делам отметил, что есть несколько факторов, которые влияют на происходящее в Ливии, среди них - внутриливийские противоборствующие силы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выполнение достигнутых договоренностей на прошедшей в Берлине международной конференции по Ливии и установление реального перемирия будет означать работоспособность международного дипломатического механизма. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Если удастся добиться реального перемирия, это действительно немало. Ведь ливийские оппоненты друг с другом даже не разговаривают, если чего-то и удалось добиться, то исключительно усилиями множества посредников - сначала в Москве, затем в Берлине. Действующее перемирие будет означать, что международный дипломатический механизм работает, значит, можно двигаться дальше. Очень малыми шагами, но к общей цели", - написал Косачев в Facebook.

Он отметил, что многосторонняя встреча в Берлине изначально не обещала никаких прорывов.

По словам Косачева, есть четыре ключевых фактора, которые влияют на происходящее в Ливии. Первый - это внутриливийские противоборствующие силы. "В стране фактическое двоевластие, говорить об абсолютной легитимности той или иной стороны вряд ли приходится. Одна из сторон имеет поддержку ООН, другая контролирует большую часть территории и ресурсов страны. Это означает, что ситуация не может разрешиться выбором одной правильной стороны, но идти нужно исключительно путем сложнейших переговоров и приведения интересов всех сил к единому знаменателю", - отметил глава международного комитета СФ.

Второй фактор, по словам парламентария, касается интересов внешних игроков. "Несмотря на наличие очевидных и конфликтующих друг с другом предпочтений внешних сил в ливийском конфликте, шансы заключаются в том, что в этой ситуации нет четкого противостояния держав, типичного для многих других ситуаций. Когда, например, тот же Запад четко занимал сторону сепаратистов в югославском конфликте и защищал метрополии в грузинском и украинском случаях сугубо по политическим интересам, а не по какому-то одному принципу (самоопределение наций или же суверенитет). В ливийском случае даже ЕС разделился по своим предпочтениям, но это и дало возможность решать проблему широким охватом, что и делали в Берлине. К тому же все, особенно европейцы, едины в необходимости решать миграционную проблему", - добавил он.

Третий фактор, по его словам, касается экономики, прежде всего нефти. Как полагает сенатор, если удастся обеспечить доступ к этому ресурсу всех, то, возможно, легче пойдет и политическое урегулирование. "Наконец, до сих пор решающим фактором для меня остается ответственность Запада за события 2011 года. Вы помните счастливое "вау!" Хиллари Клинтон, узнавшей о том, что толпа растерзала Каддафи, что стало последствием агрессии Запада, по-своему трактовавшего резолюцию Совбеза ООН. Вот сегодня многострадальная страна и переживает последствия этого "вау", за которое в очередной раз никто не ответил", - отметил Косачев.

О конференции

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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