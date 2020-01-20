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Моргулов заявил, что МИД РФ известно о назначении нового главы МИД КНДР

Контакты Москвы с новым руководством внешнеполитического ведомства "пока не планируются"
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москве известно о назначении в Пхеньяне нового министра иностранных дел. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Естественно, нам известно о назначении нового министра иностранных дел [КНДР]", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Он добавил, что контакты Москвы с новым руководством МИД КНДР "пока не планируются".

Ранее дипломатические источники в Пхеньяне сообщили ТАСС, что новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Он сменил на этом посту Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года. По словам собеседника агентства, работающим в Пхеньяне дипломатам стало известно об отставке прежнего главы МИД КНДР чуть больше недели назад.

Теги
КНДРРоссияМоргулов, Игорь Владимирович
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