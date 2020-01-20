МИД РФ: Москва не знает о дате подписания соглашения между США и талибами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вашингтон пока не информировал Москву о дате подписания соглашения между США и талибами. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"Пока у нас нет информации от американской стороны о конкретной дате подписания этого документа", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее представитель политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью пакистанской газете Dawn заявил о намерении подписать мирный договор с США до конца января.