{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: Москва не знает о дате подписания соглашения между США и талибами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вашингтон пока не информировал Москву о дате подписания соглашения между США и талибами. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"Пока у нас нет информации от американской стороны о конкретной дате подписания этого документа", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее представитель политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью пакистанской газете Dawn заявил о намерении подписать мирный договор с США до конца января.

Теги
СШАРоссияМоргулов, Игорь Владимирович
Реклама на ТАСС
Моргулов заявил, что МИД РФ известно о назначении нового главы МИД КНДР
Контакты Москвы с новым руководством внешнеполитического ведомства "пока не планируются"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС