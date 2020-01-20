Слуцкий заявил, что конференция по Ливии дает шанс на урегулирование

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прошедшая в Берлине конференция по ситуации в Ливии дает хороший шанс на прекращение огня в этой стране, Россия приложила немало усилий для достижения такого результата. Об этом в своем Twitter в понедельник написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Берлинская конференция дает хороший шанс для урегулирования и прекращения огня в Ливии. Важно закрепление принципа военного невмешательства и главенствующей роли ООН в ливийском процессе", - написал Слуцкий. "Для достижения таких результатов Россия приложила немало усилий", - указал парламентарий.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.