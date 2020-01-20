Госдума 21 января обсудит законопроект о создании должности зампредседателя Совбеза

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума 21 января обсудит в первом чтении президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом в понедельник по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия" сообщил ее первый замглавы Андрей Исаев.

"Во вторник он будет рассмотрен в первом чтении. Я думаю, что здесь нет никаких оснований, чтобы затягивать его рассмотрение", - сказал Исаев журналистам.

Согласно тексту инициативы, заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 января после того, как глава государства своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности".