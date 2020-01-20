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Путин предложил освободить Чайку от должности генерального прокурора

Президент внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - сказали в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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