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Предложения по изменению Конституции РФ
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Песков: решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституцию нет

Они будут оформлены по итогам работы конституционной комиссии, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституции нет, они будут оформлены по итогам работы конституционной комиссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Юридически это голосование, форма и время будут оформлены уже в ходе работы конституционной комиссии. В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях - пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что "есть понимание, что это именно должно быть голосование". Он подчеркнул, что в целом оно является необязательным, "потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона". "Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа. Поэтому он и говорил об этом голосовании, хотя еще раз повторяю: де-юре оно не обязательно", - добавил Песков. Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос, могут ли итоги голосования повлиять на поправки в конституцию. "Все, что я мог сказать на этот счет, я только что произнес", - сказал он.

Песков также не стал комментировать, почему именно сейчас президент инициировал изменения в конституцию. Он напомнил журналистам, что Путин, обращаясь к Федеральному собранию, четко разъяснил свою позицию. При этом Песков сделал акцент на том, что "речь идет об изменениях, которые не касаются основополагающих статей конституции и не имеют к ним отношения". "Я просто вам предлагаю соответствующую часть послания еще раз перечитать, там все четко изложено у главы государства", - заключил Песков.

Состав рабочей группы

Состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию формировался из представителей разных социальных групп, уточнил Песков.

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Отвечая на вопрос, как формировался состав группы, представитель Кремля сказал: "Мне трудно это прокомментировать. Естественно, [подбирались] представители из разных срезов общества, представители самых разных профессий, социальных групп и разной специализации".

Президент 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

В новость были внесены изменения (14:26 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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