Песков: решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституцию нет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституции нет, они будут оформлены по итогам работы конституционной комиссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Юридически это голосование, форма и время будут оформлены уже в ходе работы конституционной комиссии. В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях - пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что "есть понимание, что это именно должно быть голосование". Он подчеркнул, что в целом оно является необязательным, "потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона". "Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа. Поэтому он и говорил об этом голосовании, хотя еще раз повторяю: де-юре оно не обязательно", - добавил Песков. Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос, могут ли итоги голосования повлиять на поправки в конституцию. "Все, что я мог сказать на этот счет, я только что произнес", - сказал он.

Песков также не стал комментировать, почему именно сейчас президент инициировал изменения в конституцию. Он напомнил журналистам, что Путин, обращаясь к Федеральному собранию, четко разъяснил свою позицию. При этом Песков сделал акцент на том, что "речь идет об изменениях, которые не касаются основополагающих статей конституции и не имеют к ним отношения". "Я просто вам предлагаю соответствующую часть послания еще раз перечитать, там все четко изложено у главы государства", - заключил Песков.

Состав рабочей группы

Состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию формировался из представителей разных социальных групп, уточнил Песков.