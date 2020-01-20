Песков заявил, что встречи Путина и Хафтара на этой неделе не запланировано

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности с визитом в Россию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, на этой неделе в графике Владимира Путина такой встречи не запланировано.

"На этой неделе каких-либо встреч с господином Хафтаром у Путина не запланировано", - сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, "на ближайшие дни ясности нет с этим визитом". Он пообещал сообщить детали "после того, как ясность наступит". На просьбу прокомментировать публикации о том, что Хафтар уже в понедельник вылетит в Москву, Песков сказал: "Нет, когда будет информация, мы ее обнародуем".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар 17 января направил письмо президенту России, в котором выразил поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров по Ливии в Москве, а также сообщил, что принял приглашение посетить РФ для продолжения этого диалога. Полный текст письма опубликован на сайте Кремля.

О конференции

На вопрос, как Кремль оценивает итоги берлинской конференции, Песков ответил: "Позитивно". "Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования [в Ливии]", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "опираясь на этот первый важный шаг", работа будет продолжена уже под эгидой ООН.