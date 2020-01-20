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Песков рассказал, что Путин проведет встречу с палестинским руководством на этой неделе

Пресс-секретарь президента уточнил, что такие переговоры будут совмещены по времени с визитом российского лидера в Израиль

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на этой неделе планирует встретиться с руководством Палестины, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, запланированы контакты с палестинским руководством", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что такие переговоры будут совмещены по времени с визитом Путина в Израиль.

Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики говорил, что палестинские власти ожидают приезда президента России. По его словам, палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с российским коллегой ближневосточную проблематику.

Тема переговоров

Кремль прогнозирует, что во время предстоящих контактов Путина с руководством Израиля будет поднята тема о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков. При этом Дмитрий Песков отказался рассуждать о том, будет ли помилована Иссахар.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать помилования Иссахар, представитель Кремля напомнил: "Мы никогда не анонсируем подобные вопросы". Песков сказал, что знает о широком обсуждении данной темы в Израиле.

"Наверняка она будет поднята в ходе предстоящих контактов [Путина] с господином [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху, тогда она будет обсуждена", - отметил пресс-секретарь президента РФ и предложил дождаться поездки российского лидера в Израиль.

Путина в Израиле ждут на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме.

Дело Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к главе российского государства с просьбой помиловать Нааму Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.

 

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