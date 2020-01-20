Поправки о приоритете Конституции предлагается внести в главу 3 Основного закона

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Поправки, которые предусматривают приоритет Конституции РФ над международными договорами, предлагается внести в статью 79 (глава 3 Основного закона - "Федеративное устройство"). Об этом говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Рабочая группа подтвердила необходимость сохранения правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права, что требует выверенного подхода при разработке норм, усиливающих конституционные гарантии приоритета Конституции РФ на территории России. Имплементированные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и в силу положений статьи 4 и части 1 статьи 15 Конституции РФ должны подчиняться ее действию. В целях закрепления приоритета Конституции РФ предложено внести поправки в статью 79 Конституции РФ", - говорится в сообщении.

Статья 79 Конституции РФ, входящая в главу 3 "Федеративное устройство", в настоящей момент гласит: "Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации".

Социальные обязательства государства

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию также предлагает внести пункты об исполнении социальных обязательств государства в статьи 75 и 114 Основного закона.

"В целях развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств (минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, достойное пенсионное обеспечение) рабочей группой выработаны предложения по внесению поправок в статью 75 Конституции РФ (о финансовых обязательствах государства). Также предложено прямо закрепить обязанность правительства РФ обеспечивать исполнение указанных обязательств (поправки в статью 114 Конституции РФ)", - указывается в документе.

Статья 75 входит в главу 3 Конституции РФ ("Федеративное устройство"), статья 114 - в главу 6 ("Правительство РФ").