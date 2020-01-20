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Формирование правительства России
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Песков заявил, что Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

Срок, в который новый глава кабмина должен представить президенту эту информацию, еще не истек
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пока не представил президенту России Владимиру Путину новый состав правительства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что установленный законом срок, в который новый глава кабмина должен представить президенту эту информацию, еще не истек.

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"Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек", - сказал он. Песков добавил, что соответствующий доклад будет представлен главе государства "в течение конституционного срока".

Представились Кремля не исключил, что доклад Мишустина будет содержать данные и о новой структуре кабмина, и о персональном составе правительства. "И то, и другое [может присутствовать в докладе]. Возможны разные варианты, как посчитают целесообразным в данном случае председатель правительства и президент", - сказал Песков, еще раз подчеркнув, что для представления такого доклада "время еще есть, срок еще не истек".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичФормирование правительства России
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