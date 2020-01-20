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Отставки и назначения
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Вопрос о назначении генпрокурора вынесут на заседание Совфеда 22 января

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Представление президента РФ Владимира Путина о назначении замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января в случае одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами верхней палаты. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру. Проведение совместного заседания двух комитетов запланировано на завтра. В случае одобрения вопрос о назначении генерального прокурора будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации 22 января", - цитирует Матвиенко пресс-служба СФ.

Спикер СФ добавила, что представление президента РФ о назначении Краснова поступило в верхнюю палату парламента.

Ранее в понедельник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент РФ предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияОтставки и назначения
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