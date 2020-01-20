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Переговоры о перемирии в Ливии

Путин информировал постоянных членов Совбеза РФ о переговорах в Берлине

Кроме того, на заседании обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития РФ
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, проинформировав их о своих международных контактах в рамках прошедшей Берлинской конференции.

"Президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, - сказал Песков. - Традиционно обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития нашей страны". Песков добавил, что "президент Путин также информировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов, которые состоялись у главы государства на полях этой конференции".

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющий обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев, исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Песков также сообщил, что "дальше у президента не публичный рабочий график, внутренние встречи и совещания". Он также напомнил о том, что Кремль уже сообщил о внесении в Совет Федерации кандидатуры Игоря Краснова на должность генерального прокурора, которую ранее занимал Юрий Чайка. "Сам Юрий Чайка перейдет на другую работу", - добавил Песков.

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