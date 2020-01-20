Власти Крыма и Севастополя подписали документ о границах между субъектами

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Руководители Крыма и Севастополя подписали документ об установлении границ между субъектами, сообщил на заседании правительства врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"У нас состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. С Сергеем Валерьевичем Аксеновым мы документ [об установлении границ между субъектами] в Москве подписали. В ближайшее время весь этот согласованный пакет [документов] надо будет направить в Законодательное собрание для ратификации документа [об установлении границ]. <…> Четко отработали, с Крымом все вопросы сняли", - сказал Развожаев.

Он добавил, что территориально границы были установлены при образовании субъектов РФ в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, и "они незыблемы". Подписанный документ разграничивает Крым и Севастополь дает более точное описание этих границ.

Развожаев пояснил, что от подписания этого документа зависит целый ряд вопросов в регионах. В частности, без него нельзя утвердить генеральный план Севастополя. "Мы [границы] зафиксировали, можем двигаться дальше в части нашего генерального плана", - отметил глава Севастополя.

Завершить работу над генпланом также планировалось до конца прошлого года. В январе заместитель губернатора Денис Солодовников сообщал, что сроки изменились, и полностью доработать проект генерального плана города планируется во второй половине 2020 года. Он пояснял, что за время работы над документом изменился ряд норм законодательства.

О генплане

Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году без этапа публичных слушаний. В 2015 году был выбран подрядчик по разработке проекта нового генплана, а первые публичные слушания состоялись в мае 2017 года. Жители раскритиковали проект, в том числе опасаясь лишения недвижимости. Власти заверяли, что этого не произойдет, а позже процесс принятия генплана был остановлен, документ направили на доработку.

В феврале 2019 года руководивший тогда городом губернатор Дмитрий Овсянников сообщил, что работа над документом завершается, но, "если это будет приводить к политическому нагнетанию обстановки", на обсуждения его вынесут не сразу. Позднее Развожаев, назначенный врио губернатора после отставки Овсянникова в июле, заверил, что работа над генпланом возобновится после 8 сентября, когда будут избраны депутаты нового созыва городского парламента.