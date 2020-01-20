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Отставки и назначения

В Госдуме назвали Краснова высококвалифицированным юристом

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что кандидат в генпрокуроры расследовал наиболее сложные уголовные дела, а затем курировал работу всех следователей СК РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кандидат на должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов является высококвалифицированным юристом, который во время работы в Следственном комитете России (СК РФ) расследовал наиболее сложные уголовные дела. Об этом заявил в понедельник ТАСС председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который до избрания депутатом занимал пост первого замглавы СК РФ.

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"Знаю Игоря Краснова по совместной работе в Следственном комитете РФ. Он расследовал наиболее сложные уголовные дела, а затем курировал работу всех следователей СК РФ", - сказал Пискарев. "Краснов - высококвалифицированный юрист, специалист высокого класса, на первое место ставит соблюдение законности и защиту прав граждан", - отметил он.

В понедельник президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияОтставки и назначенияПискарев, Василий Иванович
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