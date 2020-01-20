Клишас назвал кандидата на пост генпрокурора Краснова профессионалом с большим опытом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кандидат на должность генерального прокурора РФ, замглавы Следственного комитета Игорь Краснов является профессионалом с большим опытом, который справится с новой работой в случае одобрения его кандидатуры Советом Федерации. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Краснов - отличный профессионал с большим опытом работы. Могу сказать, что знаком с ним лично. Уверен, он справится с новым ответственным поручением в случае одобрения его кандидатуры Советом Федерации", - сказал Клишас.

В понедельник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Позднее спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что представление президента поступило в верхнюю палату парламента. Она отметила, что в случае одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству и комитету по обороне и безопасности на совместном заседании 21 января представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.