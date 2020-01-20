МИД России обвинил нидерландские СМИ в нагнетании русофобских настроений в обществе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нидерландская пресса искусственно пытается подогреть антироссийские настроения в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ в связи с публикациями в ряде изданий Нидерландов о том, что Маастрихтский университет подвергся кибератаке якобы со стороны российских хакеров.

"Совершенно очевидно, что подобные медийные спекуляции не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в голландском обществе, на развертывание охоты на ведьм и шпиономании, что, к сожалению, вот уже несколько лет является отличительной особенностью нынешней политической элиты Нидерландов, последовательно разрушающей некогда процветавшие российско-нидерландские отношения и искусственно навязывающей своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", - подчеркивается в документе.

В частности, в МИД РФ указали на то, что свои обвинения газеты и онлайн-издания основывали на мнениях американских и нидерландских экспертов. "Весьма показательно и то, что представителям самого Университета Маастрихта выступить в прессе не дали. Непосредственно от представителей пострадавшего вуза ни о катастрофических масштабах хищения цифровых данных, ни о требовании выкупа информации не поступало", - обратили внимание в министерстве.

"Жаль, что представители нидерландской так называемой свободной прессы в поисках русского следа договариваются до того, что приписывают российским хакерам еще и использование голландских веб-ресурсов для совершения кибернападений с целью вмешательства во внутренние дела других государств. В качестве подтверждения приплетают страшилки о деятельности якобы связанной с российскими спецслужбами группы хакеров Fancy Bear, которую обвиняют чуть ли не во всех значимых взломах и кибератаках, произошедших в последние годы, от США до самих Нидерландов", - добавили в МИД РФ.