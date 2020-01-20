Рябков: Москва рассчитывает на приезд лидеров БРИКС на 75-летие Победы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что лидеры всех стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) приедут в столицу на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Лидеры всех стран БРИКС имеют приглашение на это мероприятие. Мы хотели бы надеяться, что все они будут в Москве в этот день", - сказал он на пресс-конференции, посвященной российскому председательству в БРИКС.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли "неформальный саммит БРИКС" в Москве 9 мая, Рябков отметил, что программа контактов в значительной мере будет зависеть от круга участников. "Сами торжественные мероприятия - это главное, в этом нет никаких сомнений. Если вся пятерка лидеров в этот день будет в Москве, я не исключаю разговора на уровне лидеров, но понятно, что времени для встречи, даже неформальной, практически не будет. Мы исходим из того, что неформальная встреча в графике на ноябрь", - указал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.