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Кадыров заявил, что ему не предлагали должностей вне республики

Он заявил, что "не заинтересован ни в какой должности вне Чеченской Республики"

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании в Грозном в понедельник заявил, что ему никто не предлагал должностей вне республики.

Ранее сообщалось, что Кадыров находится на больничном, но в СМИ появлялись сведения, что ему якобы могут предложить должность вне республики.

"Я не заинтересован ни в какой должности вне Чеченской Республики. И никто мне никогда этого не предлагал, и я не давал повода для таких предложений. Я хочу закончить свою карьеру у себя в республике", - сказал он.

Кадыров, которому сейчас 43 года, возглавляет Чечню с 2007 года. Переизбирался парламентом Чечни в 2011 году и на прямых выборах в 2016 году, набрав более 97,5% голосов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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