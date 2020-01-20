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Новый посол США вручил замглавы МИД России копии верительных грамот

Сергей Рябков пожелал Джону Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных России Сергей Рябков провел в понедельник встречу с новым послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе которой американский дипломат вручил копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел встречу с назначенным послом США в России Джоном Салливаном, который вручил копии верительных грамот, - сообщили в дипведомстве. - Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений".

Как указали в МИД РФ, Рябков "пожелал Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США".

Салливан прибыл в Москву 16 января. Его предшественником на посту посла США в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичСалливан, Джон
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