Новый посол США вручил замглавы МИД России копии верительных грамот

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных России Сергей Рябков провел в понедельник встречу с новым послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе которой американский дипломат вручил копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел встречу с назначенным послом США в России Джоном Салливаном, который вручил копии верительных грамот, - сообщили в дипведомстве. - Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений".

Как указали в МИД РФ, Рябков "пожелал Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США".

Салливан прибыл в Москву 16 января. Его предшественником на посту посла США в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.