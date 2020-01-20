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Предложения по изменению Конституции РФ
Обновлено 

Путин внес в Госдуму проект о требованиях к должностным лицам

ТАСС, 20 января. Президент России Владимир Путин внес в Думу проект о требованиях к должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности и суверенитета страны, сообщается в базе данных.

Также глава государства  внес в Госдуму поправку в Конституцию об увеличении "ценза оседлости" для кандидата в президенты до 25 лет.

Как отмечается, внесенная президентом поправка в Конституцию предусматривает запрет на занятие должности главы государства более двух сроков.

Кроме того, предложенные Путиным поправки в Конституцию вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для высших должностных лиц.

Также Путин предложил дополнить ст. 75 Конституции положениями о величине МРОТ, индексации пенсий и соцвыплат. Согласно документу, МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменению Конституции РФ
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Предложения по изменению Конституции РФ
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