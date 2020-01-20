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Предложения по изменению Конституции РФ
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Комитет Думы по госстроительству обсудит поправки в Конституцию 21 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 21 января рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию в рамках его подготовки к первому чтению. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Комитет по госстроительству и законодательству начнет эту работу непосредственно сразу после заседания Совета (Госдумы, прошедшего в понедельник - прим. ТАСС). Завтра состоится заседание комитета", - сказал Володин.

Он уточнил, что после этого в 11:30 мск состоится дополнительное заседание Совета Госдумы, который рассмотрит предложение профильного комитета по законопроекту и определит дату первого чтения.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменению Конституции РФ
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