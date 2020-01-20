Источник: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на конференции по Ливии в Берлине, тон его общения с президентом РФ Владимиром Путиным был ближе к примирительному. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.

"Удивлены комментариями Даунинг-стрит о встрече Джонсона с Путиным. Во-первых, контакт с российской стороной искал сам Джонсон. Во-вторых, тон его был ближе к примирительному, о каких-то резких заявлениях и речи не было. В-третьих, основной посыл обращения британского премьера - желание улучшить отношения с Россией", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее канцелярия главы британского правительства распространила сообщение, в котором утверждалось, что Джонсон на встрече с Путиным заявил о невозможности нормализации отношений между двумя странами, пока Россия "не прекратит дестабилизирующую деятельность".

Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле 2019 года. До этого в конце июня 2019 года российский президент на полях саммита G20 в Осаке провел встречу с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост главы британского правительства.