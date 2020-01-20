Второе чтение законопроекта об изменении Конституции может состояться в феврале

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть президентский законопроект об изменении Конституции России во втором чтении в феврале. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

"Мы предполагаем, что это будет в феврале", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что одобрение на всероссийском голосовании станет условием вступления в силу президентского законопроекта об изменении Конституции.

"Мы сейчас прописываем процедуру, это достаточно сложная вещь. Конечно, это будет одно из условий вступления в силу", - сказал он.

Всероссийское голосование состоится пройдет после принятия парламентом РФ президентского законопроекта об изменении Конституции. По словам Крашенинникова, после прохождения законопроекта через парламент "его будут рассматривать законодательные собрания каждого субъекта Федерации".

"Потом предполагается общероссийское голосование. Сейчас мы устанавливаем его правила, которые будем вносить в текст в порядке второго чтения", - пояснил депутат, который является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

"Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования - в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу", - подтвердил Крашенинников.

Голосование по поправкам

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено с учетом опыта проведения выборов президента России, сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

"Мы должны предложить новую процедуру [голосования]. В принципе, аналоги у нас есть. Вот, например, процедуры голосования при выборах президента вполне могут быть использованы. Здесь очень много похожего, там используется система избирательных комиссий, бюллетень с одним вопросом - за или против, я думаю, что здесь вполне уместно использовать по аналогии эти процедуры", - сказала Хабриева.