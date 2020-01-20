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"Единая Россия" обсудит с Мишустиным механизмы реализации послания президента России

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак также призвал коллег активно включиться в эту работу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена в ближайшее время встретиться с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и обсудить послание президента РФ Федеральному собранию, а также законотворческие приоритеты. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба единороссов со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

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"Мы намерены и впредь так же тесно сотрудничать с кабинетом министров", - отметил Турчак на совещании с руководством и членами межрегионального координационного совета партии в Северо-Западном федеральном округе и добавил, что уже в ближайшее время состоится встреча партии с Мишустиным, на которой будут обсуждаться "механизмы реализации послания президента" и "законотворческие приоритеты".

Также отмечается, что партия обсудит с гражданами послание президента и по итогам выработает предложения по его реализации, чтобы направить их в правительство РФ.

"Мы договорились о том, что используем всю нашу партийную инфраструктуру для проведения разъяснительной работы с нашими гражданами, доведения до них инициатив, которые были озвучены президентом. На базе наших общественных приемных мы должны провести серию общественных обсуждений, собрать обратную связь. По итогам общения с людьми по всей стране будут сформированы наши предложения по исполнению послания и эти предложения будут направлены в правительство РФ", - приводятся слова Турчака.

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Он напомнил, что партия ранее активно работала с правительством над некоторыми вопросами, которые президент поднял в послании, например, о бесплатном горячем питании для школьников 1-4 классов. "В ходе этой работы был подготовлен законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной думе", - отметил он.

Кроме того, Турчак призвал коллег активно включиться в работу по исполнению послания президента. "Мы с вами - партия президента, и наша с вами задача - сделать все для того, чтобы все основные посылы, которые глава государства в своем послании озвучил, как можно быстрее заработали на практике. Тем более, что были анонсированы масштабные меры, масштабные изменения, которых давно ждали люди", - сказал он, добавив, что речь идет о социальных инициативах, направленных на поддержку рождаемости, молодых семей, учителей и решении других важных проблем.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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