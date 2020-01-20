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Формирование нового правительства России

Госдума 3 февраля обсудит план правительственных часов на весеннюю сессию

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, после утверждения правительства Дума проанализирует распределение обязанностей профильных министров и вице-премьеров

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на заседании 3 февраля обсудит план проведения правительственных часов в рамках весенней сессии. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"На Совете Думы, обсудив повестку и график рассмотрения правительственных часов, мы посчитали правильным вернуться к этому вопросу 3 февраля, - сказал спикер. - После утверждения правительства мы проанализируем распределение обязанностей профильных министров, вице-премьеров".

"Если министр сохранит свои полномочия, мы постараемся включить в правительственный час этого министра как можно раньше. Если придет новый человек на должность министра или вице-премьера, мы перенесем такой доклад на второе полугодие текущего года, чтобы дать возможность поработать человеку, а потом его послушать", - пояснил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияФормирование нового правительства России
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