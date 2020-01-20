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Предложения по изменению Конституции РФ

Крашенинников: Госсовет будет заниматься вопросами и внутренней, и внешней политики

Он добавил, что "в полномочия президента вписывается его формирование, но сама организация деятельности будет прописана в специальном законе"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госсовет после внесения поправок в Конституцию РФ будет рассматривать вопросы как внутренней, так и внешней политики, а организации его деятельности будет посвящен отдельный закон. Об этом журналистам в понедельник заявил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы рассматривали вопросы, связанные с Государственным советом, - сказал он по итогам заседания Совета Госдумы. - Мы договорились, что это будет орган, который формируется президентом. Фактически он сейчас существует, мы просто вносим [эти положения] в конституцию, и, конечно, это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее".

Крашенинников добавил, что "в полномочия президента вписывается его формирование, но сама организация деятельности будет прописана в специальном законе". Глава комитета, также занимающий пост сопредседателя рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, заметил, что сейчас Госсовет в основном законе страны не упомянут. Тем не менее, отметил депутат, "нынешний Госсовет рассматривает конкретные проблемы по конкретным областям". "Они считают конкретные деньги и дают конкретные поручения. Поручения все выполняют достаточно оперативно", - заметил он.

Президент РФ Владимир Путин внес в понедельник в Госдуму поправки к Конституции РФ, предусматривающие в том числе формирование главой государства Госсовета.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменению Конституции РФ
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