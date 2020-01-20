МИД России считает спекуляциями заявления США о стандартах ООН в области нераспространения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о якобы существующем стандарте ООН, запрещающем Ирану заниматься обогащением урана, является мифотворчеством и манипуляцией фактами. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"К сожалению, подобное мифотворчество [как заявления Хука] давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению, - отметили в российском министерстве. - Откровенное манипулирование общеизвестными фактами, как ни печально, стало нормой для представителей одного из крупнейших государств, претендующего на авторитет в ядерном нераспространении".

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что данным заявлением представитель Вашингтона фактически обвиняет Совет Безопасности ООН в принятии решений, которые идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Этот Договор закрепляет за всеми подписавшими его государствами право на освоение мирного атома. В статье IV ДНЯО прямо сказано, что "никакое положение настоящего Договора не следует трактовать как затрагивающее неотъемлемое право всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I и II настоящего Договора", - констатировали российские дипломаты. - Иными словами, ДНЯО не накладывает никаких ограничений на неядерные страны с точки зрения обогащения урана или развития иных стадий ядерного топливного цикла. Условие только одно: все работы должны быть направлены на мирные цели и находиться под контролем МАГАТЭ".