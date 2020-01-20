МИД России считает спекуляциями заявления США о стандартах ООН в области нераспространения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о якобы существующем стандарте ООН, запрещающем Ирану заниматься обогащением урана, является мифотворчеством и манипуляцией фактами. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.
"К сожалению, подобное мифотворчество [как заявления Хука] давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению, - отметили в российском министерстве. - Откровенное манипулирование общеизвестными фактами, как ни печально, стало нормой для представителей одного из крупнейших государств, претендующего на авторитет в ядерном нераспространении".
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что данным заявлением представитель Вашингтона фактически обвиняет Совет Безопасности ООН в принятии решений, которые идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Этот Договор закрепляет за всеми подписавшими его государствами право на освоение мирного атома. В статье IV ДНЯО прямо сказано, что "никакое положение настоящего Договора не следует трактовать как затрагивающее неотъемлемое право всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I и II настоящего Договора", - констатировали российские дипломаты. - Иными словами, ДНЯО не накладывает никаких ограничений на неядерные страны с точки зрения обогащения урана или развития иных стадий ядерного топливного цикла. Условие только одно: все работы должны быть направлены на мирные цели и находиться под контролем МАГАТЭ".
При этом в МИД РФ указали на то, что добровольный отказ государств заниматься обогащением урана, развивать соответствующий научно-технический потенциал и вести разработки в данной области, как и принятие на себя подобных обязательств в рамках двусторонних соглашений являются суверенным правом государств, а не "стандартом" ООН, как это попытались представить в США. Кроме того, в Москве обратили внимание на то, что США сами не выполняют этот так называемый стандарт, а всемирная организация и ее Совбез никогда не поддерживали многолетних попыток американцев продвигать модель, которая лишает неядерные страны "законного права осваивать технологии обогащения урана".
"Для нас неприемлемы очередные попытки придать национальным американским подходам и требованиям характер "международного стандарта", да еще и с ооновским штампом, который США никто не уполномочивал ставить", - подчеркнули в дипведомстве.
Резолюции СБ ООН
Как напомнили в МИД РФ санкции ООН в отношении Ирана, никогда не имели цели навсегда лишить Иран законных прав на разработки в ядерной области, предусмотренных ДНЯО, и носили временный характер. Кроме того, резолюция СБ ОН 1696, принятая в 2006 году, была обусловлена необходимость прояснить некоторые сомнения МАГАТЭ и стремлением урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а после заключения СВПД в 2015 году все предыдущие ооновские резолюции утратили свою силу.
"Нынешнюю администрацию США это явно не устраивает. Однако международное сообщество не устраивают грубые нарушения СВПД и утвердившей его резолюции СБ ООН 2231 со стороны Вашингтона, - резюмировали в министерстве иностранных дел России. - Вместо того, чтобы грезить о несуществующих "ооновских стандартах" по американским лекалам, коллегам в США стоило бы всерьез озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение и незамедлительно обеспечить полное соблюдение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231".
На брифинге для журналистов в пятницу Хук указал, что США выступают за то, что Иран не должен иметь право заниматься обогащением урана. По его мнению, в 2006-2007 годах ООН якобы приняла резолюцию, запрещавшую Ирану обогащать уран. Это свое предположение он назвал "стандартом ООН" и посетовал на то, что при заключении СВПД он не был применен.