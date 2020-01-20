Шесть задач Юрия Чайки. С чем глава прокуратуры оставляет ведомство

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Юрий Чайка стал третьим по продолжительности нахождения на посту руководителем прокуратуры России за всю ее почти 300-летнюю историю. Он был назначен на должность генерального прокурора РФ 23 июня 2006 года и возглавляет прокуратуру России 13 лет и семь месяцев.
Его предшественник Владимир Устинов был генпрокурором России шесть лет, Юрий Скуратов — менее пяти.
Дольше Юрия Чайки руководителем прокуратуры в России был Роман Руденко (гособвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе, впоследствии возглавивший следственную группу по делу Лаврентия Берии), который был генеральным прокурором СССР с 1953 по 1981 год. А первый генерал-прокурор, с которого началась история российской прокуратуры, сподвижник Петра l граф Павел Ягужинский, занимал эту должность 14 лет и три месяца.
Среди генеральных прокуроров РСФСР дольше всех находился на этом посту бывший фронтовик, получивший звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, Борис Кравцов. Он возглавлял прокуратуру РСФСР 13 лет и три месяца (с января 1971 года по апрель 1984 года).
Приоритетные задачи
После назначения на должность Юрий Чайка назвал шесть приоритетных задач, которые должна решать прокуратура, — это защита прав человека, борьба с коррупцией, усиление координации правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и преступностью, правовое сопровождение нацпроектов, расширение международного правового сотрудничества и большая открытость надзорного ведомства. Одним из первых его решений стало создание в Генпрокуратуре Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства и Главного международно-правового управления.
Одними из первых шагов Чайки в должности стали развитие международного сотрудничества прокуратуры и восстановление участия России в Международной ассоциации прокуроров (МАП, создана еще в 1995 году при участии РФ, но через несколько лет Россия фактически прекратила свое участие в ней). В 2013 году впервые ежегодная конференция МАП, которая объединяет около 500 тыс. прокуроров более чем из 170 стран, прошла в России, а в ноябре 2017 года в Петербурге был открыт первый региональный офис МАП — для сотрудничества прокуроров стран СНГ и Восточной Европы.
За эти годы Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве более чем с 80 странами для облегчения вопросов выдачи разыскиваемых преступников или ареста их имущества. И хотя российские прокуроры сразу столкнулись с фактом того, что "из Лондона выдачи нет" (хотя в итоге Англия осуществила несколько экстрадиций в Россию обвиняемых по общеуголовным делам), уровень выдачи из других европейских стран и от соседей по СНГ в Россию продолжал оставаться стабильным, несмотря на политические разногласия между странами. Как рассказал в 2016 году Чайка, оставались и регулярные контакты в режиме видео-конференц-связи с Минюстом США (куда входит американская генпрокуратура).
В наследство тогда еще новому генпрокурору достались и прежние громкие уголовные дела, в том числе в отношении скрывшихся за рубежом Бориса Березовского, фигурантов "дела ЮКОСа" и ряда других гремевших дел, где российские прокуроры с помощью зарубежных коллег отстаивали неправильность их политизации.
Генпрокуратура последние годы активизировала работу по розыску, аресту, конфискации и возврату из-за рубежа активов и имущества, полученных преступным путем (в 2018 году — 91 запрос). Год назад Генпрокуратура была законодательно определена уполномоченным органом от РФ по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств в вопросах выявления выведенного за рубеж имущества (уже не только в рамках уголовных дел), в том числе путем направления запросов в иностранные банки и другие организации для проверки исполнения запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета.
Внутренние дела
К моменту прихода Юрия Чайки на пост генпрокурора вопрос о выделении следствия из органов прокуратуры был уже фактически решен. Еще до реформы первым громким уголовным делом, возбужденным при новом генпрокуроре, стало дело Владимира Барсукова (Кумарина), которого СМИ окрестили "ночным губернатором" Санкт-Петербурга. Для задержания фигурантов дела о "тамбовской ОПГ" и рейдерских захватах в Петербург на самолетах прибыла следственно-оперативная группа центральных аппаратов правоохранительных ведомств из Москвы (чтобы не было огласки информации об обысках и задержаниях от местных правоохранителей). Расследованные дела были успешно доведены до судебных решений.
Последовавшее затем разделение следствия и надзора во многом стало главной сквозной темой, привлекавшей внимание к прокуратуре за время работы Юрия Чайки в должности главного прокурора России. Прокуроры критиковали качество работы в органах следствия и дознания, где при сокращении общего числа дел еще больше снизилось количество тех из них, что дошли до суда, и была высока доля дел, не расследованных в установленные сроки. Чайка обращал внимание, что реформа нарушила баланс между следствием и надзором, заменив надзор прокуратуры ведомственным надзором руководителей следствия. Кроме того, он последовательно отстаивал возврат обязательности требований прокуроров об устранении нарушений в ходе следствия и возможности прокурорам вести расследования в отношении спецсубъектов, к которым относятся и сами следователи.
Чайка предложил также сократить число дел, рассматриваемых в суде в особом порядке (без изучения доказательств при согласии обвиняемого).
101 поручение президента
Несмотря на уход функции следствия из прокуратуры, за период руководства Чайкой круг ее полномочий, как и круг проблем, которые она помогала решить, неуклонно рос. Лейтмотивом работы прокуратуры стало развитие общего надзора за исполнением законов. Если в 2009 году прокуратура выполняла 45 поручений главы государства, то уже в 2014 году — 101, не считая проверок по обращениям депутатов Федерального собрания и из года в год растущего числа обращений. В 2018 году россияне подали 4,5 млн жалоб прокурорам на нарушения своих прав.
На прокуроров лег системный мониторинг за законностью при формировании цен на основные виды продуктов и лекарств, при исполнении приоритетных национальных проектов, ситуации в сфере ЖКХ, экологии (в итоге генпрокурор создал новые природоохранные прокуратуры, в том числе на Байкале), исполнения новых законов, принимаемых в рамках национальных планов борьбы с коррупцией. Последние годы особое внимание прокуроры должны уделять и законности использования средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа. В правовой статистике, ведение которой было также передано после реформы МВД прокуратуре, появилась даже особая строка о преступлениях, выявленных в сфере ГОЗ.
По инициативе Чайки во всех прокуратурах был введен единый день приема, стали открываться интернет-приемные, а после поручения президента о защите прав бизнеса такие же дни приема и каналы связи были введены специально и для обращений представителей бизнеса, в том числе запущен прямой интернет-канал обращений бизнесменов лично к генпрокурору. А число предпринимателей из двух "списков Титова" — находящихся в розыске и пребывающих в российских СИЗО и колониях, которых, по оценке бизнес-омбудсмена, незаконно преследуют, — при поддержке рабочей группы ГП РФ медленно сокращалось.
Запомнился генпрокурор и тем, как выдержал один из сильнейших ударов по имиджу прокуратуры так называемым игорным делом — ряд работников прокуратуры подозревался в "крышевании" нелегального игорного бизнеса в Подмосковье. Генпрокуратура провела проверку, после чего ряд прокуроров был уволен за нарушения норм этики прокуроров — за общение с предполагаемым организатором подпольного игробизнеса, их руководители за упущения в работе были переведены на другие должности с понижением.
Три цифры работы
Ежегодно, подводя краткие итоги работы прокуратуры к профессиональному празднику 12 января, Чайка оглашал не только число обращений граждан, но и сумму погашенных при участии прокуроров долгов по зарплате в регионах (более 20 млрд рублей за 2019 год) и число долгов перед предпринимателями по уже исполненным госконтрактам, выплаченным после вмешательства прокуроров (с 2016 года до середины 2019 года — 120 млрд рублей).
Третьей имиджевой цифрой, которой стала определяться работа прокуратуры, стали растущие суммы исков об обращении в доход государства имущества госслужащих, не подтвержденного реальными доходами (с конца 2013 года в суды направлено исков на 36 млрд рублей, удовлетворено — уже на 23,7 млрд рублей), а также перечень уволенных за нарушения антикоррупционных запретов и требований (но не за совершение преступлений) по основанию "с утратой доверия" (чьи имена стали попадать в так называемый реестр коррупционеров).
Кроме того, последние годы прокуратуре добавились полномочия внесудебной блокировки через Роскомнадзор сайтов с рядом видов запрещенной к распространению информации (в том числе с призывами к экстремистским действиям), а также блокировке через суд сайтов с запрещенным контентом (например, о круглосуточной розничной продаже алкоголя).
Ведомство Юрия Чайки внесло вклад и в снижение количества тяжких ДТП. В ходе сверок данных ГИБДД и медицинских баз прокуроры выявили и через суды добились только в 2010–2011 годах признания недействительными водительских прав 40 тыс. граждан, состоящих на учете в диспансерах с диагнозами "алкоголизм" и "наркомания".
Яркими стали и ежегодно представляемые генпрокурором доклады в Совет Федерации о состоянии законности и правопорядка. Из них, например, впервые стало известно, сколько уголовных дел было открыто по нарушениям при подготовке Олимпиады в Сочи, возведении объектов космодрома Восточный и ряде других сфер.
Юрий Чайка известен тем, что регулярно в отпуск ездит в Афонский монастырь в Греции. Он рассказывал журналистам, что старается регулярно заниматься спортом, в частности не пропускать тренировок на беговой дорожке.