Шесть задач Юрия Чайки. С чем глава прокуратуры оставляет ведомство

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Юрий Чайка стал третьим по продолжительности нахождения на посту руководителем прокуратуры России за всю ее почти 300-летнюю историю. Он был назначен на должность генерального прокурора РФ 23 июня 2006 года и возглавляет прокуратуру России 13 лет и семь месяцев.

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Его предшественник Владимир Устинов был генпрокурором России шесть лет, Юрий Скуратов — менее пяти. Дольше Юрия Чайки руководителем прокуратуры в России был Роман Руденко (гособвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе, впоследствии возглавивший следственную группу по делу Лаврентия Берии), который был генеральным прокурором СССР с 1953 по 1981 год. А первый генерал-прокурор, с которого началась история российской прокуратуры, сподвижник Петра l граф Павел Ягужинский, занимал эту должность 14 лет и три месяца. Среди генеральных прокуроров РСФСР дольше всех находился на этом посту бывший фронтовик, получивший звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, Борис Кравцов. Он возглавлял прокуратуру РСФСР 13 лет и три месяца (с января 1971 года по апрель 1984 года). Приоритетные задачи После назначения на должность Юрий Чайка назвал шесть приоритетных задач, которые должна решать прокуратура, — это защита прав человека, борьба с коррупцией, усиление координации правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и преступностью, правовое сопровождение нацпроектов, расширение международного правового сотрудничества и большая открытость надзорного ведомства. Одним из первых его решений стало создание в Генпрокуратуре Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства и Главного международно-правового управления.

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Одними из первых шагов Чайки в должности стали развитие международного сотрудничества прокуратуры и восстановление участия России в Международной ассоциации прокуроров (МАП, создана еще в 1995 году при участии РФ, но через несколько лет Россия фактически прекратила свое участие в ней). В 2013 году впервые ежегодная конференция МАП, которая объединяет около 500 тыс. прокуроров более чем из 170 стран, прошла в России, а в ноябре 2017 года в Петербурге был открыт первый региональный офис МАП — для сотрудничества прокуроров стран СНГ и Восточной Европы. За эти годы Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве более чем с 80 странами для облегчения вопросов выдачи разыскиваемых преступников или ареста их имущества. И хотя российские прокуроры сразу столкнулись с фактом того, что "из Лондона выдачи нет" (хотя в итоге Англия осуществила несколько экстрадиций в Россию обвиняемых по общеуголовным делам), уровень выдачи из других европейских стран и от соседей по СНГ в Россию продолжал оставаться стабильным, несмотря на политические разногласия между странами. Как рассказал в 2016 году Чайка, оставались и регулярные контакты в режиме видео-конференц-связи с Минюстом США (куда входит американская генпрокуратура). В наследство тогда еще новому генпрокурору достались и прежние громкие уголовные дела, в том числе в отношении скрывшихся за рубежом Бориса Березовского, фигурантов "дела ЮКОСа" и ряда других гремевших дел, где российские прокуроры с помощью зарубежных коллег отстаивали неправильность их политизации. Генпрокуратура последние годы активизировала работу по розыску, аресту, конфискации и возврату из-за рубежа активов и имущества, полученных преступным путем (в 2018 году — 91 запрос). Год назад Генпрокуратура была законодательно определена уполномоченным органом от РФ по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств в вопросах выявления выведенного за рубеж имущества (уже не только в рамках уголовных дел), в том числе путем направления запросов в иностранные банки и другие организации для проверки исполнения запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета. Внутренние дела К моменту прихода Юрия Чайки на пост генпрокурора вопрос о выделении следствия из органов прокуратуры был уже фактически решен. Еще до реформы первым громким уголовным делом, возбужденным при новом генпрокуроре, стало дело Владимира Барсукова (Кумарина), которого СМИ окрестили "ночным губернатором" Санкт-Петербурга. Для задержания фигурантов дела о "тамбовской ОПГ" и рейдерских захватах в Петербург на самолетах прибыла следственно-оперативная группа центральных аппаратов правоохранительных ведомств из Москвы (чтобы не было огласки информации об обысках и задержаниях от местных правоохранителей). Расследованные дела были успешно доведены до судебных решений.

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