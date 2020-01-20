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Предложения по изменению Конституции РФ
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Клишас: голосование по изменению Конституции будет проходить по закону в целом

Он добавил, что члены рабочей группы будут исходить из того, что в основе процедуры голосования должны лежать те же базовые подходы, что и при проведении президентских выборов 2018 года - прозрачность, понятность и доступность

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Общероссийское голосование по изменению Конституции РФ будет проходить в целом по закону, а не по отдельным его положениям. Как рассказал ТАСС в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, рабочая группа по подготовке изменений в конституцию в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации.

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"Общероссийское голосование, предусмотренное ст. 2 внесенного президентом проекта закона о поправке к Конституции РФ, пройдет тогда, когда закон уже будет принят парламентом, причем голосование будет проходить по закону в целом, а не по отдельным его положениям. Рабочая группа в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации", - сказал Клишас, который является сопредседателем рабочей группы.

Он добавил, что члены рабочей группы будут исходить из того, что в основе процедуры голосования должны лежать те же базовые подходы, что и при проведении президентских выборов 2018 года, - это прозрачность, понятность и доступность голосования для граждан, доверие к результатам общероссийского голосования со стороны граждан страны.

Комментируя внесенный в понедельник президентом РФ в Госдуму законопроект об изменении ряда статей Конституции, Клишас отметил, что поправки предполагают усиление демократических начал публичной власти, закрепление дополнительных гарантий реализации прав граждан, а также расширение социальных обязательств государства. "Рабочая группа продолжает работу над законопроектом о поправках в Конституцию. Ближайшее заседание рабочей группы состоится во вторник, 21 января", - добавил сенатор.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий. Путин предложил вынести пакет поправок в Конституцию РФ на голосование.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменению Конституции РФ
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