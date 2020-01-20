Постпред РФ при ОЗХО заявил, что Москва добивается нового заключения об инциденте в Сирии

ООН, 21 января. /ТАСС/. Россия выступает за проведение брифинга под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью выработки консенсусного заключения об инциденте в Думе. Об этом заявил в понедельник в нью-йоркской штаб-квартире ООН постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Вы знаете, нынешняя история с очень мутным официальным докладом ОЗХО выглядит, прямо скажу, как гнойный нарыв. Не ликвидировав его, мы не сможем двигаться вперед", - отметил он на неформальной встрече Совета Безопасности ООН для обсуждения указанного доклада.

"О каком тогда вообще доверии и к техсекретариату, и между государствами - участниками можно будет вести речь? - подчеркнул Шульгин. - В данной связи мы вновь предлагаем добиваться разрешения возникшей конфликтной ситуации путем проведения под крышей ОЗХО и, возможно, при содействии всех неравнодушных государств брифинга с участием всех экспертов МУФС [Миссия по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии], работавших по инциденту в Думе, для поиска, наконец, консенсусного заключения по этому резонансному происшествию в сирийском городе".

"Сделать это надо любой ценой, императивно. Цена ошибки как в отношении Думы, так и, возможно, других историй может иметь чрезвычайно серьезные последствия для стабильности и безопасности во всем мире", - отметил постпред РФ при ОЗХО.

Шульгин констатировал, что РФ не провоцирует конфронтацию в ОЗХО. "На самом деле категориями противоборства оперируют США и обычная группа их поддержки", - подчеркнул он.

Инцидент в сирийской Думе

Сообщения о применении 7 апреля 2018 года в сирийской Думе химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля 2018 года обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

США, Великобритания и Франция 14 апреля 2018 года без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов и армейские склады. После этого Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в Думе.

Окончательный доклад ОЗХО объемом более 100 страниц, посвященный инциденту в Думе, был распространен среди государств - членов ОЗХО и передан Совету Безопасности ООН 1 марта 2019 года. В нем отмечалось, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Однако данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад.