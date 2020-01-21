Косачев: реакция Запада на изменения Конституции обретает черты вмешательства в дела РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Реакция коллективного Запада на обсуждения в российском обществе изменений Конституции РФ обретает черты агрессивной по отношению к России кампании, приближающейся к граням вмешательства во внутренние дела суверенной страны. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке изменений Конституции заявил член рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты недружественной по отношению к России, агрессивной кампании, в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Косачев, комментируя внешнюю реакцию на дискуссии о Конституции, которые проходят в России.

Вместе с тем сенатор считает положительной тенденцией то, какое внимание уделяется за рубежом российским реформам. "Это внимание подтверждает, что события, происходящие в нашей стране, имеют большое значение для всего мира. Наша страна - это один из ключевых игроков в мире, то, как обустроена власть, как функционируют механизмы обеспечения суверенитета, реализации национальных интересов нашей страны, вызывает искренний, повышенный, неподдельный интерес во всем мире", - отметил глава международного комитета СФ.

"С моей точки зрения, вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что президент совершенно точно попал в цель. Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, возможно, даже и внешнему управлению", - добавил парламентарий.

Он отдельно остановился на предлагаемой поправке в конституцию, согласно которой решения межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров РФ, истолкованных в противоречии с Основным законом РФ, не подлежат исполнению Россией. Сенатор подчеркнул, что предложенное изменение не затрагивает статью 15 Конституции РФ, которая предусматривает приоритет международного права для России при условии, что "эти обязательства не могут противоречить Конституции РФ, не могут нарушать права и свободы граждан РФ".

Косачев обратил внимание, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зачастую интерпретирует европейскую конвенцию по правам человека по-своему. "Эта проблема затронула не только нашу страну. С ней сталкиваются очень многие государства - члены Совета Европы", - сказал парламентарий. В частности, по его словам, ЕСПЧ предписывал Италии легализовать однополые браки, Ирландии - разрешить аборты, Великобритании запрещал выдворять из страны лиц, обвиняемых в терроризме.

Работа над изменением Конституции

Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Президент в понедельник внес в Госдуму проект закона о поправке в конституцию. В него вошли все предложения, озвученные главой государства 15 января в послании Федеральному собранию.