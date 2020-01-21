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Сенатор от Калужской области Волков попросил досрочно прекратить его полномочия

Он переходит на другую работу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сенатор от исполнительного органа власти Калужской области Юрий Волков написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу, сообщил во вторник на заседании комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности его глава Вячеслав Тимченко.

"Наш коллега Юрий Николаевич Волков, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области, подал заявление с просьбой прекратить досрочно с 22 января его полномочия. Юрий Николаевич переходит на другую работу, переходит на серьезную должность", - сказал Тимченко.

Срок окончания полномочий Волкова - сентябрь 2020 года.

Ранее Telegram-канал "Незыгарь" сообщал, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который делегировал Волкова в Совфед, якобы переходит на работу в верхнюю палату парламента.

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