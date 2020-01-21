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Отставки и назначения

В Совфеде планируют наградить Чайку за многолетнюю работу генпрокурором

Ожидается, что он получит почетную грамоту

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на заседании во вторник принял решение о награждении генпрокурора РФ Юрия Чайки почетной грамотой за эффективное взаимодействие с палатой и многолетнюю работу. Об этом сообщил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко.

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"Предлагается ходатайствовать о награждении почетной грамотой по квоте председателя Совета Федерации генерального прокурора, пока еще генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича", - сказал Тимченко.

Члены комитета поддержали данную инициативу. Позже Тимченко уточнил журналистам, что грамота будет вручаться за многолетнюю работу и эффективное взаимодействие с Советом Федерации. Окончательное решение о награждении Чайки примет во вторник Совет палаты.

Президент РФ Владимир Путин 20 января предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Чайка занимал должность генпрокурора с 2006 года. 44-летний Игорь Краснов в должности заместителя главы Следственного комитета РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияОтставки и назначенияТимченко, Вячеслав СтепановичКраснов, Игорь Викторович
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