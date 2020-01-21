Лавров предложил провести ревизию международной деятельности муниципальных образований

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил пересмотреть правовые основы международного муниципального сотрудничества и подумать о внесении планов по его развитию в одну из федеральных целевых программ.

"Мы считаем важным провести ревизию правовых основ международной деятельности муниципальных образований России, в том числе в контексте обсуждающихся сейчас предложений о совершенствовании органов публичной власти, - сказал он, выступая во вторник на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД РФ. - Надеюсь, что в итоге мы сможем повысить профиль муниципалитетов, в том числе в их международной деятельности. Понятно, что этого не достичь без должного ресурсного, экспертного, административного обеспечения этой работы. Будем продвигать инициативы, которые позволяют провести обучающие семинары, разработать методические рекомендации для представителей местных властей".

Кроме того, продолжил Лавров, необходимо подумать о том, как вписать международное муниципальное сотрудничество в какую-либо федеральную целевую программу, чтобы обеспечить устойчивость его финансирования. "В целом, четкая координация усилий нашего министерства, Россотрудничества, Минюста, других федеральных органов исполнительной власти и, конечно же, регионов и неправительственных организаций приобретает на данном этапе особое значение", - добавил он.

Связи муниципалитетов Крыма

Лавров заявил, что Россия займется развитием связей муниципалитетов Крыма с иностранными партнерами.

"Разумеется, в фокусе нашего особого внимания остается и пространство СНГ. И, конечно, мы хотели бы более энергично содействовать развитию имеющихся, а также установлению новых связей муниципалитетов Республики Крым с зарубежными партнерами, - подчеркнул он. - Будем использовать и далее в этих целях потенциал международного Ливадийского гуманитарного форума и Ялтинского международного экономического форума".

Как отметил Лавров, Россия успешно сотрудничает с муниципальными и административными единицами различных стран мира, в том числе Китая, Республики Корея, Японии, США, Финляндии, Германии и Словакии. "Развитие сотрудничества на муниципальном уровне уже позитивно сказывается на торговле и туризме, помогает углублению научно-образовательных и культурных связей, контактов между людьми", - сказал он.