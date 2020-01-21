В Госдуме подтвердили возможность внесения поправок в проект об изменениях в Конституции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил, что в президентский законопроект об изменениях в Конституции РФ возможно внесение поправок.

"Мы обсуждали это сегодня на рабочей группе и на комитете", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. "Есть специальная норма в Конституции, в главе, которая как раз посвящена поправкам. Там говорится о том, что документ рассматривается по процедуре федерального Конституционного закона, - пояснил он. - То есть это процедура первого чтения, между первым и вторым чтением - как раз процедура приема поправок, дальше третье чтение, правовая и лингвистическая экспертиза".

Глава комитета выразил уверенность, что поправки поступят от депутатов Госдумы. "Мы уже знаем, есть предположения, кто их будет вносить", - добавил он. "Также, что касается рабочей группы, мы будем предлагать президенту как раз поправки в этот проект, который мы будем рассматривать в первом чтении", - заключил Крашенинников, напомнив, что сам глава государства предложил участникам рабочей группы инициировать корректировки.

По его словам, нормы законопроекта о поправке к Конституции скорее всего, не будут вступать в силу одномоментно. "Мы знаем, что введение в действие этих норм, скорее всего, будет не одномоментным", - сказал он. "Большое количество законов потребуют поправок. Соответственно, мы должны это учитывать в том числе при введении в действие поправок в конституцию", - добавил депутат.

Он, в частности, напомнил, что введение в конституцию положения о Госсовете потребует принятия конституционного закона, в котором будут обозначены задачи и полномочия данного органа.

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